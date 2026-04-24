ديالى وكركوك.. غريقان وإنقاذ ثالث واعتقال 9 متهمين بالسرقة

لقي رجلان في محافظة ديالى، يوم الجمعة، مصرعهما غرقاً وذلك بحادثين منفصلين الأول في بعقوبة والأخر بالمقدادية، فيما شهدت محافظة كركوك إنقاذ شاب من الغرق في سد الخاصة، بالإضافة إلى اعتقال 9 متهمين بالسرقة بالمحافظة.

وعن تفاصيل حادثي الغرق في ديالى، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "رجل دين يدعى أبو أنور الزهيري وهو إمام وخطيب جامع السبطين في منطقة معسكر سعد ببعقوبة، تعرض للغرق اليوم في منطقة الصدور السياحية بعد أن جرفه الماء أثناء نزوله للوضوء في المياه خلال رحلة سياحية، ولم يتم العثور على جثته حتى الآن".

أما حادث الغرق الثاني، فقد أوضح المصدر أن "رجلاً يدعى يعقوب مهدي الكناني من أهالي قضاء بلدروز ويعمل في سلك الشرطة بديالى لقي مصرعه إثر تعرضه للغرق أثناء رحلة سياحية في منطقة سد الصدور بقضاء المقدادية".

وفي كركوك، أبلغ المتحدث باسم قيادة شرطة المحافظة، العقيد عامر نوري، وكالة شفق نيوز، بإنقاذ شاب من الغرق في سد الخاصة، حيث جرى انتشاله وتقديم الإسعافات الأولية له قبل نقله إلى المستشفى، مؤكداً أن حالته الصحية مستقرة.

وفي سياق متصل، أضاف نوري أن مفارز مديرية مكافحة الإجرام نفذت عمليات أمنية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على 9 متهمين بالسرقة، وضبط مواد مسروقة بحوزتهم.

وأشار إلى أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بتنفيذ عدة عمليات سرقة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.