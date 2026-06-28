ديالى وكركوك.. تظاهرات غاضبة للمطالبة بالتعيين (صور)

شفق نيوز- ديالى/ كركوك

تظاهر المئات من الخريجين، يوم الأحد، في محافظتي ديالى وكركوك، للمطالبة بتوفير فرص عمل وإطلاق الدرجات الوظيفية، مؤكدين استمرار تحركاتهم السلمية حتى الاستجابة لمطالبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من الخريجين تجمعوا في ساحة الفلاحة وسط مدينة بعقوبة، رافعين لافتات تطالب الحكومة المحلية والاتحادية بإنصافهم وإنهاء معاناتهم مع البطالة.

وأضاف أن المتظاهرين شددوا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لملف الخريجين، في ظل استمرار تأخر التعيينات، داعين الجهات المعنية إلى التعامل بجدية مع مطالبهم، فيما جرت التظاهرة وسط إجراءات أمنية من دون تسجيل أي حوادث.

وفي كركوك، تظاهر العشرات من الخريجين القدامى أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإطلاق درجات وظيفية تستوعب أعدادهم، ومنحهم الأولوية في التعيينات المقبلة بعد سنوات طويلة من انتظار فرصة العمل.

وقال سعيد عباس، أحد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن "العديد من الخريجين مضى على تخرجهم أكثر من عشر سنوات، وما زالوا ينتظرون فرصة للتعيين رغم امتلاكهم المؤهلات العلمية المطلوبة"، مطالباً بتخصيص درجات وظيفية للخريجين القدامى وفق سنوات التخرج.

من جانبه، أكد المتظاهر مصطفى عمران، أن الاعتصام يأتي للمطالبة بحق العمل الذي كفله الدستور، مشيراً إلى أن الخريجين سيواصلون احتجاجاتهم السلمية حتى تتخذ الجهات المختصة خطوات عملية لمعالجة هذا الملف.

وشهد محيط مبنى محافظة كركوك انتشاراً أمنياً لتأمين التظاهرة، فيما أكد المشاركون استمرار احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالتعيين وتوفير فرص العمل.