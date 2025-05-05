ديالى وكركوك.. تسجيل مئات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية

شفق نيوز/ سجلت محافظتا ديالى وكركوك، يوم الاثنين، مئات حالات الاختناق، جراء عاصفة ترابية ضربت عدد من المحافظات في البلاد وتسببت بتعطيل حركة السير بالطرق الخارجية.

وقال المتحدث باسم صحة ديالى فارس العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الاختناق بسبب العواصف الغبارية التي استقبلتها مستشفيات المحافظة حتى الآن تجاوزت الـ300 حالة والعدد في تزايد، فيما تسيطر الفرق الطبية على الموقف ولا توجد حالات خطيرة".

بدوره، أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة كركوك، بإصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق نتيجة عاصفة ترابية شديدة ضربت الأجزاء الجنوبية من المحافظة.

وقال المصدر للوكالة، إن "العاصفة الترابية القادمة من جهة تكريت تسببت باختناق أكثر من 30 مدنياً في قضاء الحويجة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف أن "دائرة الصحة استنفرت جميع كوادرها الطبية في عموم المحافظة تحسبًا لتداعيات العاصفة، خاصة مع اقترابها من مركز المدينة"، مشيرا إلى أن "مدى الرؤية انعدم تمامًا على طريق تكريت – كركوك، ما يشكل خطرًا كبيرًا على حركة السير".

