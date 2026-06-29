ديالى.. وفاة طفل وإصابة آخر إثر حريق في بعقوبة

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الاثنين، بوفاة طفل وإصابة آخر، إثر حريق داخل محل لبيع البنزين في مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلاً من مواليد 2018 توفي مساء اليوم، وأصيب آخر من مواليد 2015، بحروق بليغة إثر حريق التهم محلاً لبيع البنزين أثناء قيامهما بصيانة مولدة كهرباء منزلية قرب المحل في منطقة شفتة بمدينة بعقوبة".

ولفت إلى أن "أهالي المنطقة تمكنوا من إخماد النيران، ونقلوا المصاب والجثة إلى المستشفى، في حين شرعت مفارز الشرطة بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".