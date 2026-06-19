ديالى وصلاح الدين.. مصرع امرأة بصعقة كهربائية وغرق فتى

شفق نيوز- ديالى/ صلاح الدين

أفادت مصادر طبية وأمنية، مساء الجمعة، بمصرع امرأة بصعقة كهربائية في محافظة ديالى، وفتى غرقاً في محافظة صلاح الدين.

وعن حادثة ديالى، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بمصرع امرأة بصعقة كهربائية في منزلها بناحية بهرز جنوبي مدينة بعقوبة.

وفي صلاح الدين، أفاد مصدر طبي في مستشفى قضاء طوز خورماتو، بمصرع فتى يبلغ من العمر 15 عاماً غرقاً في مشروع ماء قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الفتى تعرض للغرق أثناء وجوده في مشروع الماء بالقضاء، ما استدعى تدخل فرق الإنقاذ للبحث عنه.

وأضاف أن الفرق المختصة تمكنت من انتشال جثة الفتى ونقلها إلى دائرة طب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من إصدار قائممقام قضاء طوزخورماتو، ذو الفقار حيدر، قراراً بمنع السباحة في مشروع طوز – كفري الموحد، على خلفية تزايد حوادث الغرق وارتفاع مناسيب المياه خلال فصل الصيف.