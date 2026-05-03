ديالى وصلاح الدين.. إعدام قاتلين وحبس مدان بحيازة أدوية غير مفحوصة

شفق نيوز- ديالى/ صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الثانية، يوم الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدانين اثنين، عن جريمة قتل وقعت في العام 2023 ضمن قضاء خانقين.

وذكرت قيادة شرطة ديالى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تفاصيل القضية تعود إلى حادث قتل أحد المواطنين، حيث باشرت الأجهزة المختصة بتشكيل فريق أمني مشترك لمتابعة الحادث".

وأضاف البيان: "ومن خلال الجهد الاستخباري ومراجعة كاميرات المراقبة واستحصال المعلومات من المواطنين، تم تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة".

واعترف المتهمون، بحسب البيان، بارتكاب الجريمة بالاشتراك فيما بينهم، حيث تم استكمال الإجراءات التحقيقية وإحالة القضية إلى محكمة جنايات ديالى.

وأشار إلى أن "المحكمة وبعد استكمال المرافعات القانونية، أصدرت حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدانين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، فيما تم إحالة قضية المتهم الثالث إلى المحكمة المختصة بانتظار تحديد موعد محاكمته".

وفي السياق، أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة حيازة ادوية ومستلزمات طبية غير خاضعة للفحص المختبري.

وبحسب بيان القضاء، فإنه ضبط بحوزة المدان 25100 حبة من الأدوية كان يروم المتاجرة بها بدون رخصة رسمية من الجهات المختصة، حيث صدر الحكم بحقه استناداً لأحكام القرار 39/ 1 /ج لسنة 1994 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات.