ديالى وصلاح الدين تؤشران موسماً "استثنائياً" لتسويق القمح

شفق نيوز/ اكدت محافظتا ديالى وصلاح الدين، يوم الثلاثاء، إن موسم تسويق القمح "استثنائي" وحقق نجاحا كبيرا غير مسبوق على مر السنوات الماضية بفعل نجاح خطة التنسيق بين وزارتي التجارة والزراعة.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين كريم كردي لوكالة شفق نيوز، "لم نسجل أية مشاكل خلال الحصاد والتسويق لمحصول القمح خلال الموسم الحالي من حيث التأمين وانسيابية التسويق وتوزيع المستحقات المالية".

وأشار كردي إلى أن "70% من مزارعي القمح تسلموا مستحقاتهم المالية بانسيابية عالية سلسة وسريعة دون اية مشاكل او معوقات فيما يخص الاستلام أو التصنيف والاسعار".

ورجح كردي وصول انتاج القمح للموسم الحالي الى 750 الف طن بعد تسويق 650 ألف طن لغاية اليوم مع قرب انتهاء موسم الحصاد والتسويق في المحافظة مشيدا بخطة التنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة.

وفي ديالى شاطر رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية رعد حاتم التميمي اتحاد جمعيات صلاح الدين بنجاح خطط الحصاد والتسويق والتنسيق العالي بين الوزارات والدوائر المختصة.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "نحو ثلث من مزارعي القمح تسلموا مستحقاتهم وان عمليات التسويق مستمرة وسط ترجيحات ببلوغ الانتاج اكثر من 250 الف طن".

واكد التميمي عدم تسجيل اية مشاكل خلال عمليات الحصاد والتسويق او تصنيف القمح واسعاره في سابقة لم تشهدها المواسم الماضية مستدركا، "رغم تقليص الخطة الشتوية بسبب شح المياه الا ان الموسم الشتوي حقق نجاحا ومردودات اقتصادية كبيرة".

وتؤكد معظم المحافظات المنتجة للقمح نجاح الخطة الشتوية بفعل الأمطار ووفرة الايرادات المائية واعتماد آليات جديدة من قبل الوزارات الحكومية في جوانب الحصاد والتسويق واسعار الاستلام المقررة حكوميا.