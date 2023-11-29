ديالى وصلاح الدين تكشفان عن خططهما الأمنية لتأمين انتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز/ أعلنت مصادر أمنية في ديالى وصلاح الدين، يوم الأربعاء، عن إطلاق خطط أمنية وقائية لتأمين القواطع الساخنة قبيل انتخابات مجالس المحافظات، وكذلك تفاصيل وإحصائيات العملية الانتخابية ضمن التصويت العام والخاص.

وقال مصدر أمني في لواء 52 من الجيش العراقي، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي وأفواج الطوارئ نفذت عمليات تمشيط استباقية في القواطع الممتدة بين قاطع الزركة شرقي صلاح الدين وصولاً إلى حدود كركوك لمنع بقايا داعش من شن أي هجمات أو عمليات تستهدف المناطق السكنية قبيل الانتخابات المحلية وتأمين جميع الممرات والطرق أمام الناخبين".

وبين أن "العمليات أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار التي تركها عناصر داعش وتمشيط نحو 20 كم2 مربع إلى جانب تمشيط الطرق والممرات بين حدود قاطع الزركة وكركوك".

وفي ديالى قال القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الحشد أطلقت إستراتيجيات تأمين أحزمة المدن والمناطق السكنية والتواجد الأمني الدائم".

وأوضح أن "قوات الحشد ستؤمن 13 قاطعاً أمنياً بين المقدادية وخانقين من خلال تثبيت ونصب ربايا ومرابطات أمنية ودوريات متحركة لتأمين العملية الانتخابية إلى جانب التنسيق الأمني مع الأجهزة الاستخبارية والتشكيلات الأمنية الأخرى".

بدوره قال مدير إعلام مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في صلاح الدين، ياسر نصيف العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الناخبين ضمن التصويت العام والخالص بلغ 755 ألفاً و205 ناخبين موزعين ضمن مراكز الاقتراع العام البالغة 341 مركزاً ومراكز التصويت الخاص البالغة 44 مركزاً، فيما بلغ عدد المحطات الانتخابية في مراكز الاقتراع العام 1652 محطة و162 محطة ضمن مراكز الاقتراع الخاص".

وبين العبيدي أن "عدد المرشحين لخوض الانتخابات المحلية بلغ 254 مرشحاً ضمن عدة تحالفات وأحزاب في المحافظة"، مشيراً إلى "استمرار توزيع بطاقات الناخبين وبمعدل أكثر من 10 آلاف بطاقة أسبوعياً في 38 مركز تسجيل تابع لمكتب المحافظة الانتخابي".