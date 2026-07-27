ديالى وذي قار.. وفاة ضابط بحادث سير وانتحار فتاة تبلغ 17 عاماً

شفق نيوز- ديالى/ ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوفاة ضابط في الشرطة إثر حادث سير على طريق "بعقوبة – كنعان"، في محافظة ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطاً برتبة مقدم توفي إثر اصطدام سيارته بعمود تابع لجسر مشاة".

وفي ذي قار، أشار مصدر أمني آخر، إلى أن فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً أقدمت على الانتحار شنقاً داخل منزلها في قضاء الشطرة، شمالي محافظة ذي قار.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الفتاة أنهت حياتها بواسطة حبل داخل منزلها"، مبيناً أن "المؤشرات الأولية تشير إلى أن دوافع الانتحار تعود إلى حالتها النفسية".