ديالى وبغداد.. مصرع وإصابة 3 منتسبين واعتقال مُعنف طفليه (فيديو)

شفق نيوز- بغداد/ ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمصرع منتسب في وزارة الدفاع وإصابة اثنين بينهم رجل مرور إثر حادث سير في محافظة ديالى، فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أب عنف طفليه بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عجلة كانت تقل منتسبين اثنين انقلبت على طريق بغداد – كركوك بعد تفاجئهم بوجود سيطرة مؤقتة، ما أسفر عن دهس رجل مرور وإصابته بجروح متفاوتة بفعل الارتباك وعدم القدرة على إيقاف المركبة في السيطرة ومن ثم انقلابها.

وعن حادثة التعنيف، ذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القبض على معنف الطفل جاء بعد تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الآباء بتعنيف طفليه في بغداد.

وعلى إثر ذلك، وجه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، بحسب البيان، بمتابعة حثيثات الموضوع، وبعد استحصال الموافقات القضائية انتقلت مفارز مديرية حماية الاسرة والطفل إلى مكان الحادث والقبض على الأب.