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ديالى وبغداد تفقدان شابين عشرينيين غرقاً وصعقاً

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-24T05:57:51+0000
ديالى وبغداد تفقدان شابين عشرينيين غرقاً وصعقاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاثنين،  بانتشال جثة شاب غريق عند أطراف ناحية جلولاء  شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية تمكنت من انتشال جثة شاب  عشريني  في اطراف ناحية جلولاء، (70 كم شمال شرق بعقوبة)، غرق في نهر ديالى قبل أيام، أثناء محاولته السباحة"، مبيناً أن "جثة الغريق تم نقلها الى الطب العدلي  لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة".

وبسبب انعدام المسابح النموذجية في أغلب  المحافظات يضطر الصبية والشباب إلى ممارسة هواية السباحة في الصيف عند الأنهر.

وفي العاصمة بغداد، لقي شاب يبلغ من العمر ٢٥ عاما مصرعه، نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية حسب ادعاء مجهولين.

ووفقاً لمصدر أمني، فأن الأشخاص الذين قاموا بنقله الى مستشفى الشهيد الصدر شرقي العاصمة غادروا دون التعرف عليهم. 

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