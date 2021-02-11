ديالى.. أوامر إدارية بمباشرة أكثر من 30 ألف محاضر وغموض حول مستحقاتهم

شفق نيوز/ أصدرت محافظة ديالى، يوم الخميس، أوامر رسمية بمباشرة أكثر من 30 ألف محاضر مجاني في عموم مدارس المحافظة وسط غموض بتأمين مستحقاتهم في موازنة 2021.

وقال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، إن "حسم موضوع المحاضرين سيتضح بعد اقرار الموازنة وبيان الآليات النهائية للأعداد المشمولة بالمستحقات المالية وسط ترجيحات بتحويل قسم منهم الى عقود وزارية والقسم الآخر يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية حسب حاجة المحافظة للاختصاصات الدراسية".

واعتبر المصدر، أن "أعداد المحاضرين المزمع مباشرتهم في المدارس كبيرة جدا وتفوق حجم التخصيصات المخصصة للمحاضرين في الموازنة"، لافتا الى "احتمال تقليص أعدادهم بما يوازي الحاجة والتخصيصات المالية".

ودعا الى "حسم ملف المحاضرين في ديالى بواقعية وفقا للوضع المالي للبلاد وما يشهده من أزمات ومشاكل ومصارحة المحاضرين بالضوابط المعتمدة في قانون موازنة 2021".

وشهد ملف المحاضرين في ديالى سجالات وخلافات وخروقات من قبل الجهات المعنية بحسم الملف وسط تدخلات سياسية لاستغلال الملف لاغراض انتخابية او حزبية.