ديالى والبصرة.. إصابة شخص بطلق ناري ووفاة أب بعد مشاجرة مع أولاده

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظة ديالى، يوم السبت، بإصابة شخص نتيجة مشاجرة مسلحة، فيما توفي أب بعد شجار مع أولاده في محافظة البصرة.

وقالت قيادة شرطة ديالى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخبار التي تحدثت عن محاولة اغتيال مواطن في مدخل منطقة العزات وسط مدينة بعقوبة، غير صحيحة، وما جرى هو مشاجرة أثر خلاف قديم، أدت لإصابة شخص".

وأضافت "تم القبض على الطرف الأول للمشاجرة الذي استخدم الطلق الناري وضبط السلاح الذي بحوزته، والطرف الثاني للمشاجرة تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإكمال التحقيق ومحاسبتهما وفق القانون".

إلى ذلك، أفاد مصدر في محافظة البصرة، لوكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة جرت بين أب وأولاده في قضاء الزبير غربي المحافظة".

وأضاف أن "الأب، وخلال المشاجرة، تعرض إلى جلطة، أدت لوفاته في الحال"، مبينا أن "قوة أمنية طوقت موقع المشاجرة، وتم نقل الأب إلى الطب العدلي".