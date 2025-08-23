ديالى والانبار .. مصرع واصابة ثلاثة من أسرة واحدة والدفاع المدني يمنع "كارثة"

شفق نيوز - ديالى / الأنبار

لقيت امرأة مصرعها فيما أُصيب اثنان آخران بجروح من أفراد أُسرتها بجروح بحادث سير وقع طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم في محافظة ديالى.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن الحادث ناجم عن انحراف سيارة صالون عن مسارها لتصطدم بشاحنة متوقفة على جانب الطريق نتيجة غفوة السائق.

وفي السياق ذكر مصدر أمني في محافظة الأنبار، أن فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة على حريق اندلع داخل خزانات للوقود في ناحية الصقلاوية شمالي الفلوجة.

وأوضح المصدر في لوكالة شفق نيوز ، أن "الحريق اندلع في أحد خزانات الوقود نتيجة تماس كهربائي أولي، الأمر الذي تسبب بانتشار ألسنة اللهب بشكل سريع"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث فوراً وباشرت بعمليات الإخماد لمنع وصول النيران إلى بقية الخزانات القريبة".

ووفقا للمصدر، فإن "الفرق تمكنت من محاصرة الحريق واخماده بشكل كامل خلال فترة وجيزة، ما حال دون وقوع كارثة كبيرة كانت تهدد المنطقة"، لافتاً إلى أن "الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية، واقتصر على أضرار مادية فقط".