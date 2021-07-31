ديالى.. هجوم لداعش يتسبب بانقطاع الكهرباء في 3 وحدات إدارية

شفق نيوز/ تشهد نواحي جلولاء والسعدية وقره تبه انقطاعا تاما للتيار الكهربائي منذ ليلة امس الجمعة بسبب تفجير احد الابراج الناقلة من قبل داعش خلال هجومه على نقطة عسكرية للجيش بين جلولاء وخانقين.

وقال مدير ناحية قره تبه وصفي مرتضى التميمي لوكالة شفق نيوز ان "عناصر داعش فجرت البرج الناقل (79) ضمن الخط الناقل 132 kv في منطقة سيد جابر في اطراف جلولاء خلال هجوم التننظيم على نقطة عسكرية بين جلولاء وخانقين ليلة امس".

واكد التميمي انقطاع التيار الكهربائي عن نواحي جلولاء والسعدية وقره تبه بشكل تام، مشيرا الى ان مفارز الصيانة والاصلاح التابعة للكهرباء تواصل عمليات اصلاح البرج واعادته للخدمة.

وهاجم تنظيم داعش امس الجمعة نقطة للفرقة الاولى – اللواء الاول للجيش العراقي ما أدى لسقوط ضحايا وجرى بينهم جنود.