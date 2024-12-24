ديالى.. أهالي قرية "دوخلة" يتظاهرون احتجاجاً على إزالة منازلهم ويطالبون بغداد بالتدخل

شفق نيوز/ نظم العشرات من أهالي قرية دوخلة في ديالى، يوم الثلاثاء، تظاهرة احتجاجاً على محاولات إزالة منازلهم وتهجيرهم.

وذكر مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، أن "العشرات من أهالي قرية دوخلة التابعة لناحية جديدة الشط جنوب غربي ديالى، نظموا تظاهرة وسط القرية احتجاجاً على محاولات جهات تدعي امتلاكها أرض القرية، إزالة منازلهم وتهجيرهم".

وأضاف أن "الأهالي طالبوا بتدخل القضاء والحكومة الاتحادية لحسم ملف أراضي القرية وإنصافهم"، لافتاً إلى أن "التظاهرة نظمت وسط انتشار أمني دون تسجيل أي خروق".

ويوم أمس الاثنين، أبلغ مصدر أمني في ديالى وكالة شفق نيوز، بأن "القرية تشهد حالة من التوتر الأمني نتيجة محاولات جهات الاستيلاء على أراضي القرية، مدعيةً امتلاكها سنداً قديماً بحق الأرض، وقد صدرت بحقها قرارات قضائية تقضي بهدم المنازل وإزالة التعديات".

وأضاف المصدر أن "الأهالي في القرية اعترضوا على هذه الإجراءات في وقت سابق، مما دفع الجهات الحكومية إلى إصدار توجيه يقضي بتحويل ملكية الأرض للدولة، وذلك لضمان استقرار الأهالي بداخلها".

وأشار إلى أن "الأمور تفاقمت عندما تعرضت لجنة حكومية معنية بالكشف على الأرض وضمان عودتها للدولة لضغوطات من قبل الجهات التي تدعي ملكيتها، ما أدى إلى حدوث تهديدات بين تلك الجهات وسكان القرية، الذين يقدر عددهم بأكثر من 200 منزل ينتمي أصحابها إلى نحو 9 عشائر مختلفة".

من جانبها، استبعدت قيادة شرطة ديالى، وجود أي توتر أمني في قرية دوخلة بناحية جديدة الشط، مؤكدة أن الخلاف القائم يتعلق بملكية قطع أراضٍ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الإدارة المحلية في الناحية.

ونفت القيادة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، وجود أي مظاهر مسلحة، مشيرة إلى انتشار مفارز ودوريات تابعة لشرطة ديالى في المنطقة.