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ديالى.. أهالي خانقين يقطعون طريقاً حيوياً احتجاجاً على تردي الكهرباء

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-30T14:42:59+0000
ديالى.. أهالي خانقين يقطعون طريقاً حيوياً احتجاجاً على تردي الكهرباء

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، يوم الاربعاء، بأن اهالي خانقين قطعوا طريقاً حيوياً احتجاجاً على تردي تجهيز الطاقة الكهربائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من اهالي خانقين شمال شرق بعقوبة خرجوا بتظاهرة سلمية احتجاجا على تردي الكهرباء في مناطقهم وقطعوا طريق المنذرية بين خانقين وديالى".

واضاف ان "المتظاهرين يطالبون بحلول عاجلة لانهاء معاناتهم".

واشار المصدر الى أن "الاجهزة الامنية تحاول فتح الطريق بالتنسيق مع قادة التظاهرة".

وأمس الثلاثاء، تظاهر أهالي قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة، احتجاجا على تردي التيار الكهربائي وانعدام العدالة في التوزيع بين الوحدات الادارية، مهددين بقطع طريق بغداد – كركوك في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال 72 ساعة.

واشتدت ازمة انقطاع التيار الكهربائي في ديالى لاسباب عديدة ابرزها الهجمات التي تستهدف ابراج الطاقة والعوارض الفنية والاعطال في محطات التوزيع في عموم المحافظة الى جانب تقادم شبكات نقل الكهرباء.

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