ديالى.. إنقاذ سكان قرية حاصرتها السيول

شفق نيوز- ديالى

أنقذت القوات الأمنية، يوم الثلاثاء، سكان قرية حاصرتها السيول في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى العميد هيثم الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "سيول الامطار ارتفعت وحاصت قرية الفنجان ضمن منطقة قولاي، بأطراف خانقين، ما دفع القوات الأمنية من الشرطة وبقية التشكيلات الى التدخل وفتح مسارات لتصريف وسحب المياه باتجاه زور قرية مردان".

وأضاف أن "القوات الأمنية مستمرة بمتابعة كافة المناطق وتقديم المساعدة والدعم الانساني والإغاثة، لأي منطقة او عائلة في مناطق المحافظة، خاصة مع استمرار موجة الأمطار والسيول".