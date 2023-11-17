ديالى.. نشر 41 فريق رصد للمخالفات الانتخابية والشرطة تجهض مخططات تخريبية

شفق نيوز/ أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى، يوم الجمعة، نشر 41 فريقا لرصد المخالفات والخروق الانتخابية التي اعتبرها بسيطة ولم ترقَ إلى مستوى العقوبات القانونية، فيما اعتقلت قوات الأمن عدداً من ممزقي ومخربي البوسترات الانتخابية في المحافظة.

وقال مدير المكتب، علي كريم سعيد، لوكالة شفق نيوز: "نشرنا 41 فريقا لرصد المخالفات والخروقات الانتخابية في عموم الوحدات الادارية، وتمت معالجة خروقات بسيطة ومحدودة لم ترقَ إلى مستوى العقوبات القانونية المقررة في القانون الانتخابي".

وأضاف سعيد، أن "آليات معالجة الخروق والمخالفات الانتخابية تتضمن إمهال المخالفين 72 ساعة وفي حال عدم رفع أو إزالة المخالفات تحال شكاوى رسمية ضد المخالفين إلى المكتب الوطني للمفوضية عبر لجنة مركزية متخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تتضمن غرامات مالية أو عقوبات أخرى حسب نوع المخالفة"، مؤكداً عدم تلقي أي شكاوى من الكيانات السياسية أو المرشحين لغاية الآن مع سير الحملات الانتخابية بالشكل المطلوب.

بدوره، أعلن مسؤول العلاقات والاعلام في قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري، اعتقال أكثر من 8 أشخاص متورطين بتمزيق بوسترات ولافتات انتخابية لمرشحين بين قضاء بعقوبة وناحية بهرز وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة وفق المادة 240.

وكشف الشمري، خلال حديثه للوكالة، عن خطة انتشار ورصد متكاملة لحماية مرشحي الانتخابات والحملات الدعائية الانتخابية بأشكالها المختلفة وفق إشراف ومتابعة من قبل وزارة الداخلية، إلى جانب التنسيق والتواصل مع الكيانات السياسية والمواطنين حيال اي حملات تخريب تستهدف العملية الانتخابية بجميع مفاصلها الدعائية او الاجتماعية.

وأشار إلى إحباط حملة ممنهجة لاستهداف الحملات الدعائية الانتخابية من قبل جهات تخريبية إلا أن يقظة الأمن والاستخبارات بتشكيلات الشرطة أحبطت هذا المخطط قبيل وقوعه"، مستدركاً بالقول إن "حوادث استهداف البوسترات الدعائية والانتخابي في ديالى نسبية بفعل الخطط الأمنية والاستباقية رغم الامتدادات الكبيرة للقواطع الأمنية في المحافظة".

ويتنافس في ديالى، 318 مرشحاً على خوض الانتخابات المحلية بالمحافظة، والتي من المقرر إجراؤها بتاريخ 18 من شهر كانون الأول المقبل، من بينهم 50 مرشحاً عن الأحزاب الكوردية.

وتخوض الانتخابات في المحافظة، 8 أحزاب، و7 ائتلافات، ومرشحا واحداً منفرداً فيما يبلغ عدد المشمولين بالاقتراع اكثر من مليون ناخب لاختيار 15 عضواً في مجلس ديالى القادم، بعد تقليص مقاعد مجالس المحافظة بنسبة 50%.