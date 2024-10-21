ديالى.. موظفو دائرة حكومية يضربون عن العمل من أجل "الامتيازات"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاثنين، بإن موظفي دائرة الخزينة في المحافظة أضربوا عن العمل للمطالبة بمنحهم امتيازات أسوة بأقرانهم في وزارة المالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الموظفين أضربوا عن العمل داخل الدائرة وامتنعوا عن إنجاز أي معاملة احتجاجاً على عدم منحهم قطع أراضي سكنية".

وأضاف أن "الموظفين طالبوا أيضاً بمنحهم مخصصات مالية بنسبة 50% وشمولهم بالقروض المصرفية والحوافز وكذلك احتساب مخصصات الشهادة، أسوة ببقية موظفي وزارة المالية".