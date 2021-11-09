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ديالى.. موافقات مبدئية لتطويع سكان قرى تعرضت لمجازر دموية

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-09T15:37:02+0000
ديالى.. موافقات مبدئية لتطويع سكان قرى تعرضت لمجازر دموية

شفق نيوز/ كشفت مصادر امنية ومحلية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، استحصال موافقات مبدئية من السلطات الامنية لتطويع اهالي قرى الرشاد ونهر الامام وعدة قرى اخرى على خلفية المجازر الدموية الاخيرة .

وقال مصدر امني رفيع لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الامنية وافقت مبدئياً على تطويع 500 عنصر من سكان قرى الرشاد ونهر الامام والقرى الاخرى لحفظ الامن والتصدي لاي هجمات ارهابية ومنع تكرار مجازر الرشاد ونهر الامام التي خلفت اكثر من 40 ضحية وجريح".

وبين المصدر، أن "التطويع لم يحدد إن كان في تشكيلات الحشد أو القوات الامنية بحسب رؤية وتقديرات السلطات الامنية"، مستدركا "ربما يتقلص اعداد المتطوعين بحسب الحاجة والوضع الامني او يزداد العدد وفقا لستراتيجيات تقره الجهات المختصة".

وعقد في قضاء المقدادية في وقت سابق مؤتمراً عشائرياً موسعاً لبحث الحوادث الدموية في الرشاد ونهر الامام ومنع تكرارها مستقبلاً، وطالب الاهالي بتطويع مقاتلين من ابناء القرى الساخنة وتعويضات مجزية لذوي الضحية واعلان التحقيقات بالمجازر بشكل علني وشفاف ومحاسبة الجهات المقصرة.

 وتعرضت مناطق اطراف المقدادية  اواخر الشهر الماضي "اكتوبر"لاكبر مجزرتين دمويتين منذ اكثر من 14 عام نفذها عناصر داعش وجهات مسلحة وخلفت عشرات الضحايا والمصابين وتدمير وحرق عشرات الدور والسيارات وعدة مساجد في مشهد اعاد الطائفية التي تعرضت لها ديالى للاعوام الممتدة 2005 - 2007.

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