ديالى.. منظمة دولية تطلق برامج دعم لسكان (6) قرى عائدين من النزوح

شفق نيوز/ اعلن قائممقام قضاء المقدادية وكالةً حاتم عبد جواد التميمي، يوم الجمعة، عن استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق برامج دعم معيشية لمناطق شمالي المقدادية العائدة من النزوح 45 كم شمال شرق بعقوبة، من قبل إحدى المنظمات الدولية.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز" ان "منظمة اوكسفوم الدولية اكملت اجراء الكشف والمسح الميداني عبر فرقها الجوالة لمناطق شمالي المقدادية لشمولها ببرامج تشغيل معيشية وورش عمل ومشاريع صغرى تشمل دعم أصحاب المحال التجارية بمبالغ مالية وتنظيم دورات تعليمية لصيانة اجهزة الموبايل واجهزة التكييف اضافة الى دورات تعليم الخياطة لكلا الجنسيين".

واضاف ان "المشمولين والمستفيدين من برامج منظمة اوكسفوم؛ سيخضعون لدورات تطويرية مكثفة مع منح أولوية لأصحاب الشهادات الجامعية، الى جانب مشاريع التوعية الصحية والاجتماعية لاعادة الاستقرار الاجتماعي الى المناطق المحررة والعائدة من النزوح".

وبين التميمي، ان "القرى المشمولة ببرامج المنظمة الدولية هي كل من الاسيود والعالي والجزيرة وشاقراق وأبو دهن وجمركي، مع إدراج قرى نوفل وبروانة ضمن قوائم الاحتياط"، لافتا إلى أن "برامج المنظمة الدولية ستسهم بتحسين المستوى المعيشي للعائدين وتجاوز المشاكل المعيشية والانسانية التي خلفتها أزمات النزوح وأعمال العنف خلال الأعوام الماضية".

وتسبب اجتياح تنظيم داعش لمناطق شمالي المقدادية بنزوح سكان عشرات القرى الى مناطق اخرى، عاد ما نسبته 80% من الأهالي الى مناطق سكناها فيما لازالت المناطق الأخرى غير مهيأة امنيا وخدميا للعودة.

وتتواجد في ديالى منذ سقوط نظام صدام وحتى الان عشرات المنظمات الانسانية والدولية تقوم بمهام اغاثية بسيطة ومشاريع محدودة في المناطق المنكوبة امنيا وخدميا.