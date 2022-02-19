ديالى.. منظمة دولية تتبنى تأهيل "معلم أثري كبير" وتحويله الى موقع سياحي

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم السبت، تبني منظمة دولية تأهيل معلم خان بني سعد الاثري جنوب غرب بعقوبة مركز المحافظة.

وقال مدير مفتشية اثار ديالى احمد عبد الجبار لوكالة شفق نيوز، إن منظمة اليف Aliph المختصة بالمواقع والمعالم الاثرية تبنت إعادة تأهيل خان بني سعد الاثري، (18 كم جنوب غرب بعقوبة)"، مبيناً أن "اعمال التأهيل تتضمن رفع الأنقاض وانشاء سياج وإصلاح الايوان الوسطي للخان وترميم السقف لمنع تسرب المياه".

واكد عبد الجبار أن "فريقاً من الباحثين والخبراء في مجال الاثار يعملون ضمن الشركة ومن جامعات لندن وويلز زاروا موقع خان بني سعد في ناحية بني سعد ومعلم الزندان في قضاء المقدادية، ( 40 كم شمال شرق بعقوبة)، والذي انشأ قبل اكثر من 1500 عام للاطلاع على واقعه الميداني وما يحويه من استكشافات جديدة للاثار".

وبين أن "الفريق البحثي أكد امكانية تحويل معلم الزندان إلى موقع سياحي باعتباره معلماً اثرياً قديماً، ويمتلك مقومات سياحية كبيرة.

ويعد خان بني سعد من الشواخص الاثرية التي لاتزال قائمة في محافظة ديالى، إذ يعود بناؤه الى العهد العثماني، ويقع في ناحية بني سعد 10 كلم جنوب بعقوبة، لكنه اهمل لسنوات وتحول الى مكب للنفايات ونمت الحشائش والادغال في معظم ارجاء المبنى.

وبني هذا الخان بالآجر ليكون دارا لاستراحة المسافرين القادمين من ايران وبقية الدول الاخرى والمتجهين الى بغداد ويزيد عمره عن 300 عام ويرجع بناؤه الى عهد الوزير عمر باشا.

فيما يعتبر تل الزندان من أكبر المواقع الأثرية والتاريخية الشاخصة في محافظة ديالى، ويَقع على بعد 12 كلم جنوب بلدة المقدادية، ويعود إنشاؤه إلى العهد الساساني بين القرنين الثاني والثالث الميلادي.

وتل الزندان عبارة عن بناء ضخم على شكل مستطيل يمثل طراز البناء في ذلك العهد، وكان يتكون من 16 برجاً بقي منها 12 برجاً، وله بابان. ويبلغ سمك جدار البرج 19 قدماً ويحوي كل منها ثلاث فتحات معدة لوقوف حارسين، وهذا ما يؤكد الغرض الأساسي من التصميم الذي استخدم آنذاك لصد الهجمات الرومانية.

ويلفت إلى أن المحافظة تضم أكثر من 800 موقع أثري تمتد لحقب وعصور مختلفة بعضها عمره أكثر من 5 آلاف سنة يعود لحضارة أشنونا والسومريين، وإن 5 بالمائة منها خضع لعمليات تنقيب من قبل فرق الاستكشاف، والبقية لا يزال مطمورا تحت التراب.

وتعاني مواقع أثرية عدة في محافظة ديالى (60 كلم) شمال شرقي بغداد من الإهمال والتجاوز، ما هدد بزوالها خاصة في المناطق الزراعية والنائية.