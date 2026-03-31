ديالى.. منسوب بحيرة حمرين يتسبب بقطع الطريق الدولي أمام الشاحنات

شفق نيوز– ديالى

كشف مصدر أمني، يوم الثلاثاء، عن قطع الطريق الدولي الذي يخترق بحيرة حمرين أمام حركة الشاحنات التجارية، نتيجة الارتفاع الكبير في مناسيب المياه، مؤكداً الإبقاء على الطريق مفتوحاً أمام المركبات الصغيرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطريق الذي يربط مناطق وسط العراق بمحافظة ديالى، وصولاً إلى قضاء خانقين ومنفذ المنذرية الحدودي مع إيران، فضلاً عن إقليم كوردستان، تم إغلاقه أمام الشاحنات فقط، وتحويل مسارها إلى طريق إمام ويس – خانقين".

وأوضح أن "قرار الإغلاق جاء كإجراء احترازي بعد وصول المياه إلى حافة الطريق، ما يشكل خطراً على سلامة المارة، خاصة مع احتمالية حدوث انهيارات في جوانب الطريق بسبب الأوزان الثقيلة للشاحنات".

وأضاف المصدر، أن "الطريق ما يزال مفتوحاً أمام المركبات الاعتيادية، فيما تستمر الجهات المختصة بمتابعة الوضع ميدانياً".

وكان محافظ ديالى، عدنان الشمري، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن بحيرة حمرين تقترب من الامتلاء، مشيراً إلى أن مناسيب المياه بلغت نحو مليارين و200 مليون متر مكعب، من أصل طاقتها الاستيعابية البالغة مليارين و400 مليون متر مكعب.