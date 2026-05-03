ديالى.. منتسب متقاعد ينصب "عبوة وهمية" أمام منزله لتضليل القضاء

شفق نيوز- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الأحد، كشف وإحباط محاولة تضليل أمني تمثلت بوضع "عبوة" أمام أحد الدور السكنية ضمن قضاء بعقوبة، فيما بين مصدر أن العبوة وضعها صاحب المنزل للتهرب من موعد محاكمته والإيحاء بأنه مستهدف.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في ساعات الصباح الأولى وردت معلومات عن وجود جسم مشبوه أمام أحد المنازل، وعلى الفور تحركت دوريات قسم الشرطة المختص برفقة مفرزة مكافحة المتفجرات إلى موقع الحادث".

وأضافت أن "الفحص والتدقيق أظهرا أن الجسم عبارة عن جهاز خادع وهمي مرتجل، وتم التعامل معه ورفعه أصولياً دون وقوع أي حادث يُذكر".

وأشارت إلى أنه "من خلال إجراءات التحري وجمع الأدلة، بما في ذلك تدقيق كاميرات المراقبة القريبة وتفتيش موقع الحادث والدار المعنية، تم العثور على مواد وأدوات مطابقة لتلك المستخدمة في تركيب العبوة الوهمية، ما قاد إلى كشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتورط".

وأكدت أن "الشخص الذي وضع الجسم أمام منزله كان يعمل سابقاً ضمن اختصاص المتفجرات وهو حالياً متقاعد، وقد حاول من خلال هذا الفعل تضليل الإجراءات القانونية بحقه ضمن دعوى قضائية منظورة وفق المادة (456)".

وتابعت أنه "بعد استكمال الإجراءات الأصولية، تم إلقاء القبض عليه وتوقيفه قضائياً، حيث اعترف صراحة بارتكاب الفعل، مدعوماً بالأدلة التي عُثر عليها داخل منزله، وأُحيلت أوراق القضية إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وفي السياق، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "المتهم كان منتسباً سابقاً في مديرية مكافحة المخدرات وهو متقاعد حالياً"، لافتاً إلى أن "موعد محاكمته اليوم على قضية شخصية ضده وفق المادة 456 الخاصة بالنصب والاحتيال".

وبيّن المصدر أن "المتهم نصب عبوة ناسفة وهمية أمام منزله بهدف عدم الذهاب إلى المحكمة، عبر تضليل الأجهزة الأمنية والقضاء من خلال الادعاء بأنه مستهدف، للتأثير على سير القضية المتهم بها".