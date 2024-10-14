ديالى.. مناسيب سد العظيم في خطر والزراعة مصيرها مجهول

شفق نيوز/ كشف مدير ناحية العظيم في محافظة ديالى عبدالجبار العبيدي، يوم الإثنين، عن مصير مجهول يواجه الواقع الزراعي في الناحية جراء انخفاض مناسيب سد العظيم الى مستويات وصفها بالخطيرة.

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "سد العظيم الذي يعد أحد أبرز وأكبر سدود العراق تبلغ طاقته الاستيعابية قرابة مليار و600 مليون متر مكعب لكن مناسيب المياه المتوافرة فيه حاليا منخفضة جداً وتقدر بنحو 130 مليون متر مكعب فقط".

وأضاف أن "المزارعين يعتمدون بشكل رئيس على مياه السد والأمطار"، مشيراً الى أن "انخفاض مناسيبه مقلق بالنسبة لمعظم الفلاحين في العظيم".

وبين العبيدي أن "انخفاض مناسيب السد يضع الخطة الزراعية في الناحية أمام مستقبل مجهول"، لافتا الى أن "الأمطار خلال هذا الشتاء ستحدد مصير الفلاحين وحال لم تكن كافية فأن انعكاسات الأمر ستكون خطيرة على الاف المزارعين والاراضي والمحاصيل التي تنتجها مناطق العظيم".