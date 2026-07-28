ديالى.. مقتل مواطن عقب اختطافه والقبض على الجاني

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بمقتل مواطن عقب اختطافه، في ناحية جبارة التابعة لقضاء قره تبة، فيما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بارتكاب الجريمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المواطن زيدان محمد خماس السنجري، عُثر عليه مقتولاً في ناحية جبارة، بعد أن كان قد تعرض للاختطاف يوم أمس في ظروف لا تزال قيد التحقيق".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية باشرت فور ورود المعلومات بمتابعة القضية ميدانياً، حيث قاد مدير استخبارات قضاء قره تبة ومدير قسم مكافحة الإجرام، وبالتعاون مع مركز شرطة ناحية جبارة، جهوداً مكثفة أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم الرئيس بارتكاب الجريمة".

وأشار المصدر إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والكشف عن ملابسات الحادث ودوافعه".

وأكد أن "الأجهزة الأمنية تواصل إجراءاتها التحقيقية في القضية، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات حال ورودها".