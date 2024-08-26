في ديالى والسليمانية.. مقتل عامل بسقوط "صخرة كبيرة" ومصرع سائق بحادث سير

شفق نيوز/ لقى عامل في مشروع للمجاري بمحافظة ديالى اليوم الاثنين، مصرعه إثر حادث أثناء العمل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "العامل لقي مصرعه اثر سقوط صخرة كبيرة على العمال أثناء العمل في مشروع مجاري غرب بعقوبة الكبير".

وأضاف مراسلنا؛ أن العمال اثناء دخولهم الى الشق المحفور سقط الصخرة وادت الى مقتل عامل اثر تهشم جمجمته وهو مواليد 1998 واصابة الاخر بجروح وكسور بليغة وهو مواليد 2005.

وفي السليمانية؛ أفاد مصدر محلي يوم الاثنين بمصرع سائق عجلة في حادث سير بمنطقة بازيان ضمن محافظة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "سائق عجلة حمل الاسمنت لقي مصرعه ظهر اليوم بعد انقلاب عجلته في منطقة بازيان بالسليمانية".

واضاف ان "السائق فارق الحياة قبل ايصاله الى المستشفى".