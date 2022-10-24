ديالى.. مقتل شابة برصاص والدها بحادثة "غامضة "

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل شابة برصاصة والدها في قضاء خانقين، شمال شرق ديالى، في حادثة غامضة "حتى الآن".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شابة تدعى الون حامد وتبلغ من العمر (17) عاماً من سكنة منطقة بانميل في قضاء خانقين (105كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر أن "القتل جاء عبر سلاح ناري"، مبيناً أن "سبب القتل كان لأسباب اجتماعية".

من جهة اخرى كشف مصدر آخر لوكالة شفق نيوز إن "سبب القتل هو قيام والد الفتاة بتنظيف سلاحه نوع كلاشنكوف وانطلقت رصاصة عن طريق الخطأ من السلاح وقتلت رصاصة الشابة الون.

وأوضح المصدر أن "والد الشابة المقتولة سلم نفسه للسلطات الأمنية في خانقين والآن يجري التحقيق معه فيما تم نقل الجثة لمستشفى خانقين العام".