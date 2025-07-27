ديالى.. مقاولون وعمال يتظاهرون ضد مستثمرين لم يسددوا مستحقاتهم

شفق نيوز- ديالى

نظم عدد من المقاولين والعمال تظاهرة احتجاجية، يوم الأحد، أمام مجمع سكني في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى رفضا لما وصفوه بـ"الاستغلال" من قبل مستثمرين عبر عدم دفع مستحقاتهم.

وقال فارس كاظم، وهو أحد منظمي التظاهرة لوكالة شفق نيوز، إن "تظاهرتنا اليوم امام مجمع بلاد الرافدين السكني، تأتي رفضا لاستغلالنا وعدم دفع مستحقاتنا من قبل المستثمرين"، لافتا الى أن"المقاولين هنا لدينا مستحقات بالمليارات بذمة مستثمري المجمع ولم يتم تسديدها منذ أشهر رغم انجازنا الاعمال التي منحت لنا وأبرزها الانهاءات والصبغ والانارة".

وأضاف أن "هناك مقاولين تبلغ مستحقاتهم اكثر من 200 و350 مليون دينار، ومجموع المبالغ العائدة لنا تقدر بالمليارات، ولانستطيع تسديد أجور عمالنا ولاديوننا الى شركات تجهيز الاصباغ او الانارة او الكهربائيات"، مطالبا الحكومة المحلية والجهات المعنية بـ"التدخل العاجل وانقاذنا واسترداد حقوقنا".

بدوره، بين حسين محمد، وهو عامل لوكالة شفق نيوز، أن "العمال والمقاولين لم يتسلموا مستحقاتهم وبعضهم من جنسيات عربية ابرزها سورية، والان لا يمكنهم مغادرة البلاد بسبب عدم تسديدهم لديون المواد الأولية التي قاموا بسحبها من التجار لانجاز الاعمال في المجمع"، مؤكدا: "يتم تحويل العمال والمقاولين من مستثمر لآخر ولانستطيع التواصل مع أي مستثمر نتيجة اغلاق ارقامهم".