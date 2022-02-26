ديالى.. مطالب بإعادة مئات الاسر الفارة من "البطش الانتقامي"

شفق نيوز/ طالبت النائبة عن ديالى ناهدة الدايني، اليوم السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والاجهزة الامنية بإنهاء معاناة إنسانية تعيشها أسر نزحت من ما وصفته "بطش الانتقام" في اطراف قضاء المقدادية بالمحافظة.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 400 اسرة نزحت من قرى (نهر الامام والميثاق الأولى والميثاق الثانية) أواخر تشرين الاول/ أكتوبر من العام الماضي هرباً من بطش انتقامي لجماعات مسلحة خارجة عن القانون على خلفية هجوم لداعش استهدف قرية الرشاد تلاه رد فعل انتقامي غير مبرر طال الأبرياء العزل وخلفت عشرات الضحايا والجرحى الى جانب حرق وتدمير المنازل والممتلكات".

وأضافت الدايني، أن "الاسر النازحة تقطن حالياً خياماً وهياكل سكنية غير مكتملة في اطرف بعقوبة وخانقين ومناطق حمرين ويعانون العوز المعيشي وانعدام مقومات الحياة الأساسية في مشهد مأساوي يندى له الجبين".

واعتبرت الدايني، أن "تأخر حسم عودة الاسر النازحة والمنكوبة في آن واحد عجز امني غير مبرر وتطهير عرقي يمزق التعايش الاجتماعي والسلمي بين مكونات ديالى في القرى والمناطق الساخنة والتي أعلنت البراءة والحرب ضد جميع اشكال التنظيمات الارهابية والأفكار المتطرفة "

وتعرضت مناطق اطراف المقدادية اواخر شهر تشرين الاول/ اكتوبر من العام الماضي لاكبر مجزرتين دمويتين منذ اكثر من 14 عاماً نفذها عناصر "داعش" وجهات مسلحة وخلفت عشرات الضحايا والمصابين وتدمير وحرق عشرات الدور والسيارات وعدة مساجد في مشهد اعاد الطائفية التي تعرضت لها ديالى للاعوام الممتدة 2005 – 2007.