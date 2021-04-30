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ديالى.. مطالبة بإزالة "تجاوزات أمنية" على مواقع أثرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-30T14:58:46+0000
ديالى.. مطالبة بإزالة "تجاوزات أمنية" على مواقع أثرية

شفق نيوز/ طالبت مفتشية اثار ديالى، يوم الجمعة، الجهات الرسمية بإزالة التجاوزات غير القانونية على المواقع الاثرية من قبل الاجهزة الامنية وجميع المتجاوزين، متوعدة باللجوء الى القضاء لحماية المواقع الاثرية.  

وقال مدير مفتشية اثار ديالى فيصل محمد صالح لوكالة شفق نيوز انه "تم تشكيل لجنة مشتركة تضم قيادة عمليات ديالى وقيادة الفرقة الخامسة ومديرية شرطة حماية الاثار والتراث ومفتشية آثار وتراث ديالى بهدف تفقد المواقع الاثرية المتجاوز عليها من قبل القوات الامنية والبيشمركة في مناطق شمال ديالى".

وبين ان "الجولة شملت 9 مواقع من اصل 19 موقعاً اثرياً تمتد من حدود قضاء كفري الى قضاء خانقين شمال شرقي ديالى للوقوف على حقيقية تلك التجاوزات علما ان الجولة المشتركة سبقها اجتماع مع قائد عمليات ديالى".

وأضاف صالح أن "الهدف من الكشف هو عدم التوسع في تلك التجاوزات مستقبلا واعلام الجهات الماسكة للارض باهمية تلك المواقع كونها تمثل ارثا حضاريا مهما ويجب الحفاظ عليها، وكان من الممكن تفادي تلك التجاوزات لو تعاونت معنا الاجهزة الامنية في حينها، حيث لدينا حلول ترضي الطرفين".

وتضم ديالى أكثر من 800 موقع أثري ويعزو مسؤولوها إهمال المواقع الاثرية الى عدم الاستقرار الامني في ديالى خلال السنوات الماضية والظروف الراهنة التي عصفت بالمحافظة.

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