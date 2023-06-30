ديالى.. مطالبات بإنقاذ أفقر شريحة بـ"مبادرة مجانية"

شفق نيوز/ طالب اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، يوم الجمعة، الحكومة الاتحادية والوزارات المعنية بإطلاق مبادرة مجانية مماثلة لمبادرات النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي، لإنقاذ شريحة المزارعين والقطاع الزراعي من الانهيار الاقتصادي والمعيشي.

وأكد رئيس الاتحاد، رعد مغامس التميمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، مطالبة رئاسة الوزراء ومن خلال وفد مختص زار المحافظة، بدعم مزارعي ديالى بمبادرة تشمل توزيع الأسمدة والبذور والمبيدات مجاناً وتقنيات الري الحديث بأسعار مدعومة وإحياء المبادرة الزراعية وإحياء مبادرة دعم المزارعين في ثمانينات القرن الماضي وإطلاق (قروض بدون فوائد) من جديد، لتعويض المزارعين عن خسائر الجفاف والتردي المعيشي على مر السنوات الثلاث الماضية.

ورأى التميمي، أن "حرمان ديالى من الخطط الزراعية الصيفية والشتوية وانعدام الدعم اللوجستي للمزارعين، حوّل المزارعين إلى أفقر شريحة في المحافظة، وباتت على هاوية الموت المعيشي لانعدام فرص العمل ومقومات الدخل بشكل تام".

ورهن إحياء القطاع الزراعي والحفاظ على هيبته ومردوداته في ديالى، بـ"دعم استثنائي مخصوص من الحكومة الاتحادية وانتشال الواقع الاقتصادي المزري للمزارعين" مؤكداً أن "سلة العراق الغذائية لن تستعيد هيبتها وعافيتها بدون الدعم المجاني لاقتناء وتعميم تقنيات الزراعة والري الحديث لمواجهة شح المياه والجفاف وإنقاذ مئات الآلاف من الدوانم الزراعية من الهلاك والخراب".

وعانى القطاع الزراعي في ديالى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من أسوأ أزمة في تاريخه بسبب الجفاف وشح المياه ما طمس هوية ديالى الزراعية وإلحاق خسائر اقتصادية ومعيشية جسيمة بالمزارعين.