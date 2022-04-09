ديالى.. مطالبات بـ"حل أخير" لإنقاذ الثروة الحيوانية من الاندثار

شفق نيوز / طالبت نقابة الأطباء البيطريين في ديالى، يوم السبت، بتنفيذ خطة طارئة لإنقاذ الثروة الحيوانية من الاندثار والهلاك بسبب تفاقم الجفاف وانعدام المصادر المائية.

وقال نقيب الأطباء البيطريين في المحافظة محمود فرحان الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى فقدت أكثر من 50% من الثروة الحيوانية بعد اضطرار أصحابها لبيعها اثر انعدام مصادر المياه والغطاء الأخضر والعلف النباتي الى جانب ارتفاع أسعار العلف المستورد بشكل مخيف، ما سبب خسائر اقتصادية جسيمة لمربي الحيوانات كافة".

وأضاف الشمري، أن "الجفاف يفتك بجميع مفاصل الثروة الحيوانية ومنها السمكية ومزارع تربية الدواجن"، مبيناً أنه "لم يقتصر على المواشي فقط، رغم أن الأخيرة هي الأكثر تضررا لاعتمادها على الرعي والعلف النباتي".

ودعا نقيب الأطباء البيطريين في ديالى، الحكومة العراقية والوزارات المعنية كافة، إلى "اللجوء لجميع المحافل والقنوات الدولية واستحصال حقوق العراق من الأنهر المشتركة مع دول الجوار وضرورة الخروج بحلول مع تلك الدول لإسعاف العراق من ازمة الجفاف لحين زوالها".

وطالب الشمري، وزارة الموارد المائية والحكومة العراقية بـ"تنفيذ خطة (الاقنية الإروائية) لتغذية نهر ديالى من مياه نهر دجلة والحفاظ على الثروة الحيوانية من الهلاك والاندثار"، مشيراً إلى أن "إنقاذ نهر ديالى وتعزيزه من نهر دجلة سيقضي على جانب كبير من ازمة الجفاف".

ورأى أن "الحل الأخير لتخفيف أزمة الجفاف في ديالى، هو مشروع الاقنية وشق قنوات تغذي نهر ديالى، وهو مشروع في متناول اليد وسهل التنفيذ لما يمتلكه العراق من إمكانيات اقتصادية ومادية".

وتشهد ديالى أشد ازمة جفاف في تاريخها بدأت منذ ثلاث سنوات بعد نفاد إيراداتها المائية وانعدام الأمطار وإلغاء الخطط الزراعية ما انعكس سلبا على واقع الثروة الحيوانية في سابقة خطيرة لم تشهدها ديالى المحافظة.