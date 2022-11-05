ديالى.. مطالبات باستكمال مشروع سكني أوقف بسبب المال

شفق نيوز/ طالبت محافظة ديالى، يوم السبت، وزارة الإعمار والإسكان بتسريع إنجاز مجمع سكني استراتيجي شمال غربي بعقوبة، توقف لأسباب مالية، لأجل حمايته من الدمار والاندثار، فيما أكد مسؤول حكومي مختص أن العمل بالمشروع يسير بشكل منتظم.

وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي، لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع مجمع الغالبية السكني 15 كم شمال غرب بعقوبة متوقف منذ العام 2010 وتعرض لتدمير واندثار بناه التحتية"، مطالبا وزارة العمل والإسكان بـ"استكمال المشروع بالسرعة الممكنة لما يمثله من أهمية قصوى في حل جانب كبير من أزمة السكن في المحافظة".

ودعا الحيالى، إلى "محاسبة الجهات المتلكئة في المشروع الذي تبلغ كلفته أكثر من 60 مليار دينار، لافتا الى ان ديالى بأمسِّ الحاجة للوحدات السكنية".

من جانبه، طالب الإعلامي سلام الشمري، بـ"بيع المجمع للمواطنين و تكفلهم بإستكماله لمنع اندثار المشروع وضياعه وإنهاء التوقف والتلكؤ الذي يثير الامتعاض والسخط الشعبي".

وأضاف الشمري، في حديثه للوكالة، أن "وزارة الاعمار والإسكان مطالبة بتأمين متطلبات المشروع كافة، وحل مشاكله لما يمثله من أهمية كبيرة لاهالي ديالى بالتخلص من أزمات السكن الازلية".

بدوره، أكد مدير إسكان ديالى، هيثم أحمد علوان، للوكالة، "استمرار العمل في مجمع الغالبية السكني، عازيا أسباب الأضرار وبعض الاندثار الى قرار مجلس الوزراء 347 في العام 2015 بإيقاف المشاريع غير المنجزة بسبب الازمة المالية واحداث الحرب مع تنظيم داعش"، مشيراً إلى أن "جميع المشاريع المتوقفة جراء قرار الحكومة او أسباب أخرى عرضة للاضرار والاندثار".

وأوضح علوان، أن "العمل بمجمع الغالبية يسير بشكل منتظم منذ اطلاق تخصيصات المشروع في العام 2019 ووفق تخصيص سنوي جار العمل به وفي حال عدم تلبية التخصيصات المالية السنوية لمراحل العمل بشكل تام فان مخاطبات رسمية توجه لوزارتي التخطيط والمالية رغم الإجراءات التي تتطلب بعض الوقت لاستكمالها".

وتابع بالقول إن، "نسبة الإنجاز في مجمع الغالبية السكني بلغت 83% وان العمل يسير بشكل طبيعي لانجاز المشروع الحيوي المهم لاهالي ديالى ولا وجود لأي مشكلات تذكر".

ويشمل مجمع الغالبية السكني (696) شقة سكنية موزعة على (58) عمارة، كما يحتوي على ثلاث مدارس وجامع ومراكز تجارية وصحية، فضلاً عن اعمال الموقع من الشبكات الخارجية والطرق.

ويضم المجمع السكني أنموذجين، الاول بواقع 312 شقة سكنية والثاني بواقع 384 شقة سكنية، ولاسيما أن المجمع يحتوي على ثلاث مدارس وجامع ومراكز صحية وتجارية، فضلاً عن أعمال الموقع من الشبكات الخارجية والطرق.