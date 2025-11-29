ديالى.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادثي سير (صور)

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بمصرع شخصين أحدهما موظف حكومي وإصابة ستة آخرين بجروح إثر حادثين منفصلين شمال شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "سائقي مركبتين الأولى أجرة والثانية (بيك أب) حمل وأحدهما موظف في البلدية فارقا الحياة وأصيب شخصين آخرين معهما بحادث اصطدام مروع على طريق بعقوبة - المنصورية شمال شرقي ديالى".

وأضاف المصدر أن "4 أشخاص آخرين أصيبوا بحادث سير آخر ناجم عن انقلاب سيارة نوع (ستاركس) على طريق رئيسي قرب منطقة حمرين شمال شرق مدينة بعقوبة".

وأشار الى أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادثين ونقلت جثتي الضحيتين إلى الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج".