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ديالى.. مصرع وإصابة 4 مدنيين بنزاع عائلي

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-02T16:45:24+0000
ديالى.. مصرع وإصابة 4 مدنيين بنزاع عائلي

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في ديالى يوم الأحد، بمصرع وإصابة 4 مدنيين بنزاع عائلي في أطراف ناحية بني سعد جنوب غربي بعقوبة مركز المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مدنيا قتل فيما أصيب 3 آخرين بينهم امرأة، جراء نزاع عائلي في قرية (الربيع) جنوبي ناحية بني سعد (20 كم جنوب غرب بعقوبة) ورافق النزاع حرق حظيرة للماشية تم إخمادها فيما بعد".

وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة حضرت إلى مكان الحادث وفضت النزاع، فيما تم نقل الضحية والمصابين إلى مستشفى بعقوبة لإكمال الإجراءات اللازمة".

وأشار المصدر، إلى "فرار عدد من المطلوبين والمتسببين بنشوب النزاع الذي مازال قيد التحقيقات الأمنية".

وتشهد محافظة ديالى، نزاعات عشائرية وعائلية، تعود أغلبها لمشكلات اجتماعية أو مالية أو صراعات أملاك، وتسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.

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