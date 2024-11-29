ديالى.. مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير وإنقاذ امرأة حاولت الانتحار حرقاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير بين ثلاث مركبات، فيما تم إنقاذ امرأة حاولت الانتحار حرقاً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع بين ثلاث مركبات على طريق بغداد – كركوك قرب قضاء الخالص شمالي ديالى، وأدى إلى مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف أن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وعلى صعيد مغاير، أفاد المصدر بأن "امرأة متزوجة في العقد الرابع من العمر وتسكن في العاصمة بغداد جاءت بزيارة إلى والدتها في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، أقدمت على الانتحار بسكب مادة النفط على جسدها وإشعال النار".

وأضاف أن "ذويها تمكنوا من إخماد النار ونقلها إلى مستشفى بعقوبة وقد أصيبت بحروق شديدة في مختلف أنحاء جسدها".