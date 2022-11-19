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ديالى.. مصرع وإصابة 20 شخصاً بحوادث مرورية خلال 48 ساعة

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-19T09:40:00+0000
ديالى.. مصرع وإصابة 20 شخصاً بحوادث مرورية خلال 48 ساعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بأن المحافظة سجلت 5 حوادث مرورية خلال 48 ساعة، خلفت أكثر من 20 ضحية ومصاب.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "ديالى شهدت 5 حوادث مرورية بعضها مروعة في عدة مناطق ما خلف مصرع وإصابة أكثر من 20 شخصا بحسب الاحصائيات الطبية والمرورية"، مشيراً إلى أن "أعداد الضحايا لم تتضح بشكل دقيق بسبب نقل الحالات الحرجة إلى خارج المحافظة لغرض العلاج".

وأضاف أن "الحوادث المرورية في ديالى بتصاعد مخيف مقارنة بالمحافظات الاخرى واغلبها مميتة وخلفت اعاقات جسدية الى جانب الحوادث الاخرى التي اقتصرت على الاضرار المادية فقط".

وتشهد ديالى مسلسل حوادث سير مستمر لأسباب عديدة أبرزها رداءة الطرق الرئيسية والدولية المارة بها والتي لم تشهد أعمال إعمار وتأهيل تلبية الحاجة إلى جانب جهل الوافدين بطوارئ وتغييرات الطرق في المحافظة وإهمال قواعد السلامة المرورية.

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