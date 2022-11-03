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ديالى.. مصرع وإصابة ٤ مدنيين بحادث سير مروع (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-03T16:04:56+0000
ديالى.. مصرع وإصابة ٤ مدنيين بحادث سير مروع (صور)

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع مدني وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير بين ثلاث مركبات على طريق بغداد – كركوك، شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "إحدى المركبات اخترقت محلاً (كشك) لبيع المواد الغذائية ودهست صاحبه ما أدى إلى مقتله في الحال".

وأضاف المصدر، أن "المصابين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي في بعقوبة"، مؤكداً أن "السلطات المرورية بدأت التحقيق بالحادث".

وتشهد ديالى، أعلى معدلات حوادث سير خلال العام الحالي، والسنوات الأخيرة، بسبب مشكلات الطرق وضعف الإجراءات القانونية الرادعة، وإهمال قواعد السلامة المرورية.

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