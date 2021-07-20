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ديالى.. مصرع واصابة 5 اشخاص بحادث سير مروع على طريق الموت (فيديو)

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-20T15:00:52+0000
ديالى.. مصرع واصابة 5 اشخاص بحادث سير مروع على طريق الموت (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع مدنيين اثنين واصابة 3 اخرين بحادث سير مروع على طريق "بغداد – كركوك" شمالي المحافظة.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مدنيين اثنين لقيا حتفهما، فيما أصيب ثلاثة آخرين بتصادم عجلتين على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية العظيم، (60 كم شمال مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وعزا المصدر، سبب الحادث إلى "سير احدى المركبتين بالاتجاه المعاكس، ما أدى إلى تدمير واحتراق العجلتين بالكامل"،  مشيراً إلى "اخلاء الجرحى والضحايا الى مستشفى قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة".

ويشهد طريق بغداد – كركوك حوادث شبه يومية اغلبها مميتة بسبب الاهمال الحكومي للطريق، الذي بات يدعى بـ"طريق الموت" وسط غياب اعمال التأهيل والصيانة والدمارالذي لحق به جراء الاحمال التجارية وعدم التزام اصحاب المركبات بالحمولات المقررة الى جانب اهمال قواعد السلامة المروية.

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