ديالى.. مصرع منتسب ومدني بحادثي سير وإخماد حريق في كلية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمصرع منتسب ومدني بحادثي سير منفصلين في محافظة ديالى التي شهدت إخماد حريق بإحدى الكليات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عنصراً في شرطة النجدة (عقد) لقي مصرعه باصطدام دراجة يقودها بدورية شرطة في قضاء بلدروز شرقي ديالى".

وأشار إلى "نقل جثته الى الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".

وفي السياق، لقي مدني في الستينيات من عمره مصرعه نتيجة انقلاب سيارته في مشروع ماء الرازي الإروائي بمدينة بعقوبة.

واشار المصدر الى "اخماد حريق اندلع ضمن كلية الهندسة التابعة لجامعة ديالى وسط بعقوبة"، موضحاً أن "الحريق اندلع في الادغال ضمن فناء الكلية بسبب شرارة من خط للكهرباء وتم السيطرة عليه من قبل الدفاع المدني".

كما لفت المصدر الى أن "قوة امنية اعتقلت شخصاً اعتدى على طبيبة في مستشفى قضاء الخالص شمالي ديالى".