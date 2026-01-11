ديالى.. مصرع عاملين وإنقاذ 19 إثر تسرب غاز "الأمونيا" داخل معمل إسفلت

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بمصرع عاملين وإصابة ثلاثة آخرين، جراء تسرّب للغاز داخل معمل أهلي لإنتاج الإسفلت في أطراف قضاء الخالص شمال غربي محافظة ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتمكنت من إنقاذ 19 شخصاً، كما نقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه التقنية والفنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

في المقابل، أكدت شرطة ديالى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تسرّب "غاز الأمونيا" داخل معمل رسل الخير للأسفلت في قضاء الخالص.