ديالى.. مصرع طفل رضيع بحريق وإصابة 3 أشخاص بمشاجرة بسبب "ركن سيارة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، بمصرع طفل رضيع جراء اندلاع حريق في منزله شمالي المحافظة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في مشاجرة بسبب "ركن سيارة" وسط بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلاً رضيعاً لم يكمل عامه الأول لقي مصرعه نتيجة حريق التهم غرفة نوم داخل منزل بسبب مدفأة كهربائية في أطراف قضاء الخالص شمالي ديالى".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وأشار المصدر إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في مشاجرة بحي الرازي في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، مبيناً أن المشاجرة اندلعت بسبب خلاف بين شخص حاول ركن سيارته أمام منزل وخروج شقيقين من المنزل واعترضا على ركن السيارة ونشب الخلاف فيما بينهم.

وتابع المصدر أن صاحب السيارة قام بضرب الشقيقين بسلاح أبيض وأصابهما بجروح فردا عليه بإطلاق نار فأصيب برصاصة، مضيفاً أنه تم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.