ديالى.. مصرع طفل بصعقة في متنزه وحريق ضخم يلتهم بستاناً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بأن طفلاً في السابعة من عمره توفي إثر صعقة كهربائية خلال ممارسته لعبة ترفيهية أثناء تواجده مع عائلته في متنزه للألعاب في حي التحرير وسط مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بفتح تحقيق في الحادث الذي وقع منتصف الليلة الماضية، بينما قام ذوو الطفل برفع دعوى قضائية ضد صاحب المتنزه.

وفي خبر منفصل، اندلع حريق هائل في بستان يمتد على مساحة 4 دونمات في أطراف ناحية الوجيهية شمال شرقي ديالى.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران دون أن يتم التعرف على سبب اندلاع الحريق. ووفقاً للمصدر، فإن الحريق تسبب في أضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية.