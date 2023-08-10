ديالى .. مصرع شرطي غرقاً واصابة آخر بالحمى النزفية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بأن منتسباً في الشرطة قضى غرقاً، فيما أعلن المستشفى البيطري عن اصابة شرطي آخر بمرض الحمى النزفية.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "منتسباً في الشرطة وخلال رحلة سباحة لقي مصرعه في نهر الخالص في قرية (سراجق) التابعة لناحية السلام في قضاء الخالص (25 كم شمال شرق بعقوبة)، مبينا ان "جثة المنتسب تم انتشالها ونقلها الى الطب العدلي".

وسجلت ديالى قبل انتهاء الصيف الحالي نحو 30 حالة غرق في عموم الوحدات الادارية.

وتشهد ديالى وعدة محافظات خلال الصيف العشرات من حوادث الغرق في فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.

وفي سياق منفصل أعلن المستشفى البيطري في ديالى عن اصابة شرطي بمرض الحمى النزفية شرق بعقوبة ليرتفع عدد الإصابات خلال العام الحالي الى 14 اصابة.

وقالت مديرة المستشفى ابتسام القيسي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المنتسب اصيب في قرية نهر ابراهيم التابعة لناحية كنعان (18 كم شرق بعقوبة)"، مبينة أن سبب الاصابة "وجود حظائر مواشي قريبة من منزله في القرية فيما اتخذت الفرق البيطرية والصحية الاجراءات اللازمة".

يذكر ان ديالى سجلت خلال العام الحالي، حالتي وفاة بالحمى النزفية احداها لمنتسب في الجيش اصيب بالمرض خارج المحافظة، وتوفي في ديالى وفتاة أخرى تبلغ من العمر 17 عاماً.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان.