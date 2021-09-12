ديالى.. مصرع شرطي بحادث مروري وانسحاب مرشح من الانتخابات

شفق نيوز/ افاد مصدران امني ومحلي في محافظة ديالى، بمصرع شرطي بحادث سير، وانسحاب مرشح من سباق الانتخابات النيابية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز؛ ان منتسباً في شرطة الخالص لقى مصرعه باصطدام دراجته النارية مع مركبة طويلة على طريق الخالص - بغداد قرب (حي الزهراء) 3 كم جنوب شرق قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

واضاف ان جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وفي سياق منفصل؛ أبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز؛ أن أحد المرشحين انسحب من سباق الانتخابات النيابية ضمن الدائرة الانتخابية الثالثة- قضاء الخالص

وبين المصدر؛ ان المرشح المستقل سعدون الارناؤوطي أعلن انسحابه من المنافسة الانتخابية دعما لمرشح تحالف الفتح سالم ابراهيم العنبكي.

ويعد هذا الانسحاب الثاني في الدائرة الانتخابية الثالثة بعد انسحاب قائممقام الخالص في الأسابيع الماضية من سباق الانتخابات دعما لمرشح الفتح سالم العنبكي.

ويحظى مرشح الفتح سالم العنبكي بدعم تحالف الفتح والقوى المنضوية فيه الى جانب الدعم من الحشد الشعبي.