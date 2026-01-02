ديالى.. مصرع امرأة وإصابة 7 آخرين من عائلة واحدة بحادث سير

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الجمعة، بمصرع امرأة وإصابة 7 آخرين من عائلة واحدة بينهم أطفال بحادث تصادم في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع على طريق رئيسي في قضاء المقدادية عندما اصطدمت سيارة العائلة بشاحنة".

وأشار إلى أنه "تم نقل جثة المرأة إلى الطب العدلي والمصابين السبعة للمستشفى، فيما أودع سائق الشاحنة وهو من مواليد 2006 التوقيف للتحقيق وإجراء اللازم بحقه".