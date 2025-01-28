ديالى وواسط.. انتحار شابة شنقاً واستهداف منزل أكاديمي بهجوم مسلح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بانتحار شابة في العقد الثاني من العمر بسبب مشاكل نفسية، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على مسلحين استهدفا منزل رئيس قسم في جامعة الكوت بمحافظة واسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشابة بعمر 19 سنة وقامت بشنق نفسها بواسطة وشاح نسائي (شال) داخل منزلها في ناحية دار السلام التابعة لقضاء الخالص، والسبب مشاكل نفسية وفقاً للمؤشرات الأولية".

وأضاف أنه "تم نقل جثتها إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادثة".

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني في واسط، وكالة شفق نيوز، بإلقاء القبض على شخصين اثنين قاما بإطلاق النار باتجاه منزل رئيس قسم القانون في كلية الكوت ضمن حي الكفاءات وسط مدينة الكوت مركز محافظة واسط، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات تذكر.