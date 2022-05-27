ديالى.. مشاكل العراق الأمنية والسياسية والاقتصادية على طاول اجتماع عشائري "كبير"

شفق نيوز/ احتضنت محافظة ديالى، يوم الجمعة، تجمعاً عشائرياً كبيرا حضره نواب ومحافظون ومسؤولون من الحكومة الاتحادية ومحافظات عدة وناقشوا فيه مشاكل العراق الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وقال مدير ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة شاكر مازن الملا جواد التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "رؤساء اغلب العشائر ونواب وممثلون من الحكومة الاتحادية وعدة محافظات إضافة الى القيادات والمسؤولين الأمنيين عقدوا في قرية (الشيخ مازن الملا جواد) تجمعا عشائريا ضخما لمناقشة وبحث المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية للبلاد".

وبين ان "التجمع خرج بمقررات بناءة دعت الى معالجة الأوضاع الأمنية وتوحيد الصفوف الوطنية في العراق وحث الجهات السياسية على تسريع تشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للبلاد والانفتاح على التجارب العالمية إلى جانب دعم جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والعصابات العابثة بأمن المواطن".

وأضاف التميمي أن "التجمع طالب بالإسراع بتشكيل الحكومة وانهاء الخلافات وإقرار الموازنة بما يلبي مصالح جميع الشرائح الاجتماعية والتنسيق المتواصل مع المنظومة العشائرية التي تعد صمام أمان العراق في مواجهة التحديات الكبيرة بمختلف المفاصل".

واكد التميمي ان "التجمع حضره محافظون ونواب ومسؤولون من المناطق الغربية والجنوبية وإقليم كوردستان في إشارة ورسالة صريحة على وحدة المكونات العراقية وتلاحمها لمواجهة أي تهديدات أو مشاكل في عموم الأصعدة".